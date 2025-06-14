إجراء 7 عمليات جراحية للشبكية والعيون بكفر الشيخ | صور

أجرى مركز طب وجراحة العيون بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، 7 عمليات جراحية للشبكية وحقن مادة الليوسنتس بالعين بنجاح تام.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحت رعاية الدكتور ياسين رمضان، مدير المركز، وأجرى العمليات الدكتور أحمد أسامة، استشاري الشبكية بالمركز.

وأعربت إدارة المركز عن خالص شكرها وتقديرها لجميع الكوادر الطبية والإدارية التي ساهمت في إنجاح هذا اليوم، بما في ذلك: الدكتورة هند الغمري، نائب المدير، الدكتورة عايدة عبد الباري، رئيس الهيئة الطبية، الدكتورة شيرين جمال الدين، رئيس الخدمات الطبية، الدكتور عمرو سعد، الدكتور أحمد سليم، والدكتورة مروة الشوبري، وفريق الأطباء الصيادلة بقيادة الدكتورة أمل عقل، والفريق المعاون من الأطباء والفريق الإداري والخدمات المعاونة بالمركز، وأفراد هيئة التمريض.