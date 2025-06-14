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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 60 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الثانية بالموجه الـ 26

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 27 يونيو الجارى حيث إستهدفت إزالة 60 حالة تعدى بمساحة 37 ألف و 174 م2 بمختلف المدن والمراكز .

أوضح المحافظ بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 13 حالة تعدى بمساحة 3520 م2 بنطاق حى جنوب ، وسط مشاركة لمساعد مدير أمن أسوان ، وبإشراف مدير الأمن اللواء محمد أبو الليل ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنظيم حملة مسائية إستهدفت إزالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بقرية الحرية بمساحة 2000 م2 ، وتم ردم أعمال الحفر وإزالة سور بالطوب الأبيض  ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق حيث أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال ، فضلاً عن تحرير العديد من المحاضر لمخالفات متنوعة ، وإزالة عدد من التندات بدون ترخيص ، وتم مصادرة المضبوطات ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة لرفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن الحملة .

ويأتى ذلك إستكمالاً لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والمدن بهدف تحقيق السيولة والإنسياب المطلوب لحركة المواطنين .

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