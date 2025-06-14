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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة 76 طقم صوت وأجهزة مخالفة

حملات مصادره
حملات مصادره
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة،  في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وإزالة تعديات ومخالفات البناء، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

 متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لحركة سير التكاتك

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في ازعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

مصادرة عدد 7 تابلوه، 2 جهاز بازوكا، 8 سماعات

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قاد الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، حملة مكبرة على اجهزه الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية بالحي، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 7 تابلوه، 2 جهاز بازوكا، 8 سماعات، 7 gm، ورفع ومصادرة عدد من الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات.

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، بتنفيذ حملات دورية بالمدينة والوحدات التابعة بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة النقل البطئ وقسم الاشغالات، للتصدي لظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي بكافة أشكاله، وشن حملة على التكاتك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، أسفرت عن مصادرة 6 أجهزة صوت تكاتك وموتوسيكلات.

وفي مركز السنبلاوين قاد  أحمد عبد العظيم رئيس المدينة حملة، بمشاركة نواب رئيس المركز والعاملين بإدارات مركز ومدينة السنبلاوين، أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 5 تابلوه بالسماعات، جهاز بازوكا صغير، وأجهزة الصوت المخالفة من العديد من التكاتك، وكذلك ضبط ومصادرة عدد من الإشغالات، شملت استاند مخبز حديد، 2 ترابيزة حديد، حامل هدايا حديد، 3 لوحات إعلانات، 3 مفرش بلاستيك.

كما تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر أعمال حملة على التكاتك بإشراف نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية والجهاز المعاون أسفرت عن ضبط ومصادرة 5 أجهزة بازوكا، 5 تابلوه توكتوك، ورفع ومصادرة عدد من الإشغالات التي تعوق حركة المرور.

وفي مركز طلخا تابع  اسلام النجار رئيس المركز أعمال حملة على التكاتك بقيادة نواب رئيس المدينة والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 5 جهاز بازوكا صغير، جهاز بازوكا كبير، 2 سماعة، كما قام الأستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط ومصادرة 12 طقم صوت تكاتك متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

الدقهلية محافظ شرق المنصورة

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