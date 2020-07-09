إرتفاع عدد المتقدمين للكشف الطبى من راغبى الترشح للشيوخ إلى ١٧ شخصا بالدقهلية

أن اللجنه الطبيه المسؤله عن توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لمجلس الشيخ بالدقهلية برئاسة الدكتور عادل البغدادى استقبلت حتى مساء اليوم ١٧ شخصا من راغبى الترشح.





وأضاف وكيل الوزارة أن الكشف الطبي بدأ منذ أمس ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 يوليو الحالى حيث تقدم أمس لتوقيع الكشف الطبى 7 من راغبى الترشح فيما تقدم منذ صباح اليوم حتى الآن ١٠ من راغبى الترشح .





واشار الى أن جميع من تقدموا للكشف الطبى حضرو الى الى مستشفى المنصورة الدولى حيث يوجد بها جميع الفحوصات والتى تشمل كشف ظاهرى وكشف نفسية وعصبيه ومعمل لتحاليل المخدرات والمسكرات رغم تخصيص 4 مستشفيات اخرى و⁩هى طلخا المركزى و⁩دكرنس العام وميت غمر المركزى للتسهيل عليهم.





واوضح أن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً وذلك بالمستشفيات التى تم تخصيصها حيث يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى إحضار دوسيه أبيض ورقي وصورة بطاقة رقم قومى سارية و⁩ عدد ٦ صور شخصية وفيزا لدفع الرسوم المقررة.





وشدد وكيل الوزارة على قيام إدارة المستشفيات بإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على أن يكون الأماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن أماكن العزل بالمستشفى .