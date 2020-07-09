AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إرتفاع عدد المتقدمين للكشف الطبى من راغبى الترشح للشيوخ إلى ١٧ شخصا بالدقهلية

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:17 م
الكشف الطبي
الكشف الطبي
Advertisements
همت الحسينى
اكد الدكتور سعد  مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن اللجنه الطبيه المسؤله عن توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لمجلس الشيخ بالدقهلية برئاسة الدكتور عادل البغدادى استقبلت حتى مساء اليوم ١٧ شخصا من راغبى الترشح.

وأضاف وكيل الوزارة أن الكشف الطبي بدأ منذ أمس ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 يوليو الحالى حيث تقدم أمس لتوقيع الكشف الطبى 7  من راغبى الترشح فيما تقدم منذ صباح اليوم حتى الآن ١٠ من راغبى الترشح .

واشار الى أن جميع من تقدموا للكشف الطبى حضرو الى الى مستشفى المنصورة الدولى حيث يوجد بها جميع الفحوصات والتى تشمل كشف ظاهرى وكشف نفسية وعصبيه ومعمل لتحاليل المخدرات والمسكرات رغم تخصيص 4 مستشفيات اخرى و⁩هى طلخا المركزى و⁩دكرنس العام وميت غمر المركزى للتسهيل عليهم.

واوضح  أن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً وذلك بالمستشفيات التى تم تخصيصها حيث يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى إحضار دوسيه أبيض ورقي وصورة بطاقة رقم قومى سارية و⁩ عدد ٦ صور شخصية وفيزا لدفع الرسوم المقررة.

وشدد وكيل الوزارة على قيام إدارة المستشفيات بإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على أن يكون الأماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن أماكن العزل بالمستشفى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للانتخابات تضع شروط الترشح الصحية لمرشحي مجلس الشيوخ.. مستندات

صحة القليوبية : تخصيص 4 مستشفيات للكشف على المتقدمين لانتخابات الشيوخ

صحة الدقهلية تعلن بدء الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠

صحة القليوبية: المستشفيات لم تستقبل أى مرشح لمجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

بدء الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة لطالبي الترشح لمجلس الشيوخ من أبناء بني سويف

بدأ اليوم.. صحة الدقهلية توضح تفاصيل الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بالمحافظة |فيديو

ترشيحاتنا

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفى للنقابة إلى 29 أغسطس المقبل

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

فرنسا تواصل الضغط على رقبة أردوغان.. الإعلان عن مناورات مع 3 دول مجاورة لتركيا

صعب يفهموا الوزن النسبي.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي"

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة قبل النوم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

فستان زفافها بالتقسيط وسيارتها بلا رخصة وتفضل الخيل .. أسرار في حياة الملكة اليزابيث