فوهة مليئة بالثلوج من فوق سطح المريخ..فيديو

وكالة الفضاء الأوروبية من كوكب المريخ وهو عبارة عن مزيج من آلاف الصور التي جمعتها من الكوكب الأحمر لتقدم مشهدا افتراضيا رائعا.





ويظهر الفيديو فوهة بركانية متجمدة يطلق عليها اسم كوروليوف (تكريما للمصمم السوفيتي البارز للأجهزة الصاروخية الفضائية سيرغي كوروليوف) ويبلغ عرضها 82 كيلومترا وعمقها يصل إلى 1.6 كيلومترا، وهي مغطاة بطبقة من الجليد المائي يصل إلى 1524 مترا.





ومن المتوقع أن تطلق الإمارات أول بعثة فضائية عربية إلى المريخ في 15 يوليو المقبل.





كما تعتزم الصين إطلاق مسبارها الفضائي إلى الكوكب الأحمر خلال الفترة الممتدة بين 20 و25 يوليو.

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالهامقطع فيديو قامت بنشره