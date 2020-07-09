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سمير فرج: رسالة مناورة حسم 2020 أن مصر قادرة على مواجهة المرتزقة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:05 م
سمير فرج
سمير فرج
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى، إنه لو أكثر من عنصر في الجيش شاركوا في تدريب يسمى "مناورة عسكرية"، وحينما تكون بالذخيرة الحية، فهذا يعنى أن كل شيء محسوب بشكل دقيق للغاية، والهدف منها، رسالتان، الأولى لمن يهمه الأمر، أن مصر لديها جيش قوى وقادر، ورسالة للشعب المصرى، اطمئن لديك جيش قوى ومحترم وقادر أن يؤمن استثماراتك، وقادر على تحقيق الأمن القومى وأنت مرتاح.


وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، أن ما حدث ليس مناورة عادية، لأن العناصر قامت بمهاجمة عناصر مرتزقة، وجيشنا دائما ما يحارب جيشا نظاميا، ولكن المختلف فى هذه المناورة، هو التدرب على مواجهة المرتزقة، فإحدى المهام التدريبية، القيام بأعمال هجوم للقضاء على العناصر المرتزقة، بالتعاون مع القوات الجوية.


وأضاف فرج، أن الفتح الاستراتيجى، وهو تغير أماكن القوات بشكل كبير ويحتاج إلى الكثير من الجهد وهى عملية صعبة فى العالم كله، وهو بالضبط ما حدث فى هذه المناورة.


وأردف، القوات البرية والمدرعات والرماية والدفاع الجوى والقوات الجوية والمظلات والصاعقة والبحرية، كلهم شاركوا فى المناورة، وهى رسالة أننا سنعمل على الشواطئ البحرية عندما يمكن أن نراها مهددة، ولكن أهم رسالة أن القوات الجوية المصرية، قامت بإعادة التموين فى الجو، وهذا معناه أننا لدينا قوات تصل لأى مكان.


وعن وجود المناورة فى المنطقة الغربية من مصر، قال فرج، إن هذا الحديث يأخذنا إلى قاعدة محمد نجيب البحرية، وأى عدو لنا يقوم بمناورة نتابعه جيدا، ومناورتنا حسم 2020 كانت محل دراسة ومتابعة من دول في المنطقة.
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