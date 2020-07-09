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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 64.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن تسجيل 64 ألفا و771 إصابة جديدة، ووصل إجمالي الإصابات 3 ملايين و47671. 


وقال المركز إنه تم رصد 991 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة. 


ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثامن من يوليو مقارنة بالتقرير السابق.


ومن ناحية أخرى، أعرب كبير أطباء البيت الابيض مستشار الرئيس الامريكي، أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، عن أمله في جاهزية لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بنهاية العام الجاري 2020، أو مطلع العام المقبل 2021. 


وتستمر جهود الشركات لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنهم شركة كندية تستعد لإنتاج لقاح نباتي لمرضى كورونا.
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