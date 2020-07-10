ياسر خليل يرفض الصلح مع حسام حبيب

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة أمس قرارًا بغلق باب المرافعة ، وحجز القضية المتهم فيها الفنان المصري حسام حبيب بالشروع في قتل المنتج المصري ياسر خليل للحكم فى جلسة يوم ٣ سبتمبر المقبل.





يأتي هذا بعدما أصدرت محكمة أول درجة الحكم بحبس المتهم حسام حبيب لمدة سنة مع الكفالة والتعويض، إلا أن حسام استأنف الحكم وبجلسة اليوم تم عرض الصلح من حسام حبيب والحاضرين معه إلا أن المنتج ياسر خليل رفض الصلح وعليه تم حجز القضية للحكم فى الثالث من سبتمبر القادم.



