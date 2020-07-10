خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

وقال مرتضى إنه قام بتسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مستقبلا.

شيرا إلى أن المشكلة عند النادى الأهلى ليس فى عدد البطولات بل مشكلته الكبيرة فى اللافتة.. وقال إنه لديه سؤال : هل الأهلى نادى القرن فى كل الألعاب ام فى كرة القدم فقط؟ وأكد رئيس نادى الزمالك أنه واجه انتقادات كبيرة بمجرد قوله إن نادى الزمالك هو نادى القرن، م





وقال مرتضى منصور خلال الفيديو الذى بثه عبر قناة النادى على اليوتيوب إنه رئيس جمهورية نادى الزمالك وأنه يدعم الدولة فى تحركاتها ضد الإرهاب.



