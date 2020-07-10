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رياضة

خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:49 ص
خالد مرتجي
خالد مرتجي
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ياسمين تيسير
سخر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من احتفالات نادي الزمالك مساء أمس بـ لقب نادي القرن الحقيقي وفقا لـ قرارا مرتضى منصور رئيس الزمالك .

ونشر خالد مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له وهو يضحك ساخرا .

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بإزالة كافة اللافتات التى تحمل أسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن.


وقال مرتضى إنه قام بتسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مستقبلا.

وأكد رئيس نادى الزمالك أنه واجه انتقادات كبيرة بمجرد قوله إن نادى الزمالك هو نادى القرن، مشيرا إلى أن المشكلة عند النادى الأهلى ليس فى عدد البطولات بل مشكلته الكبيرة فى اللافتة.. وقال إنه لديه سؤال : هل الأهلى نادى القرن فى كل الألعاب ام فى كرة القدم فقط؟

وقال مرتضى منصور خلال الفيديو الذى بثه عبر قناة النادى على اليوتيوب إنه رئيس جمهورية نادى الزمالك وأنه يدعم الدولة فى تحركاتها ضد الإرهاب.

وأوضح أن الأهلى أرسل إليه إنذار على يد محضر لإزالة اللافتة بناء على دعوى محمود الخطيب رئيس الأهلى بل واصل محاولاته بأنه تقدم شكوى للوزير لإزالة اللافتة.
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