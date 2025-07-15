حجز استئناف رشوة رئيس شركة مياه أسوان للحكم

شهدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم، جلسة هامة في استئناف الحكم الصادر في قضية رشوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار رأفت محمد ناجي وعضوية المستشارين تامر عبد السلام النفراوي ومحمد ممدوح هريدي.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الشركة بالسجن 15 عامًا، والمتهم الثاني بالسجن 5 سنوات، في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة مقابل تسهيلات تتعلق بوظيفته.

وخلال جلسة اليوم، المخصصة للمرافعة، دفع المحامي أمام الحفناوي دفاع المتهم الأول ببطلان إذن تسجيل المحادثات الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، مشيرًا إلى عدم جدية التحريات، كما طعن ببطلان التسجيلات واعترافات المتهمين الراشين، مؤكدًا أنها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وأن موكله غير مختص بالوقائع محل الاتهام، مما ينفي أركان الجريمة.



استعرض الدفاع العديد من المستندات والأدلة الداعمة لدفوعه، خلال مرافعة استمرت أكثر من ساعتين، رغم أن أوراق القضية تتجاوز 3000 ورقة، إضافة إلى نحو 2000 ورقة ضمن الأحراز.



قررت هيئة المحكمة عقب سماع المرافعات حجز الاستئناف للحكم بجلسة 15 سبتمبر المقبل.