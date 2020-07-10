أمريكا توافق على بيع اليابان 105 طائرات من طراز إف-35

وافقت الولايات المتحدة على بيع 105 طائرات من طراز "إف-35" بمبلغ يقدر بـ 23 مليون دولار، حسبما أفادت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.





وكانت الحكومة اليابانية طلبت سابقا من الولايات المتحدة توقيع صفقة معها لتوريد 63 طائرة "إف-35 أ"، و42 طائرة عمودية الإقلاع من طراز "إف-35 ب"، و110 محركات لها.





واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة من مصلحة الولايات المتحدة لكونها تساعد اليابان الحليف الكبير لواشنطن.



