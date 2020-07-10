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أخبار العالم

بومبيو: نرفض تقرير الأمم المتحدة حول استهداف سليماني

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترفض تقرير الأمم المتحدة حول استهداف قاسم سليماني، واصفًا إياه بالزائف. 

وفي وقت سابق، قالت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة لعمليات القتل خارج القانون، أجنيس كالامارد، إن الهجوم الأمريكي الذي أدى إلى مقتل سليماني يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن واشنطن لم تقدم دليلًا كافيًا على وجود خطر وشيك على الحياة لتبرير الهجوم.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت إيران مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و 35 شخصًا آخرين بتهم القتل والإرهاب فيما يتعلق بعملية قتل سليماني.
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