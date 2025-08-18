قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

ميدو
ميدو
رباب الهواري

هاجم الإعلامي ماركو مراد، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بعد تصريحاته ضد البرتغالي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، موضحًا أنها غير مقبولة من شخص كان موضع المسؤولية منذ أسابيع قليلة.

قال ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «تصريحات ميدو لو كانت من أحد الجماهير على باب الله، لكانت منطقية جدًا، لكن علشان تيجي من واحد كان في موضع المسؤولية من أسبوعين تلاتة فاتوا غير مفهومة أو منطقية تمامًا».

أضاف «عزيزي ميدو، أنت كنت عضو لجنة الكرة من أسبوعين تلاتة فاتوا، وتعتبر أحد كوادر نادي الزمالك، وقطاع كبير من الجمهور بيسمع كلامك ويقدرك، يعني جو التويتات الساعة 2 و3 الصبح دي رجاءً نخفها شوية، لأن لما يطلع يقول اللي يلاعب دونجا مايفهمش دي صعبة جدًا على اللاعب».

واصل تصريحاته، بأن ما قاله ميدو صعب للغاية في حق دونجا، لأنه لا يزال لاعبًا في الزمالك، وهو ما صدر ضد اللاعب كأنه «ضربة في مقتل»، متابعًا «أنت تظل وستظل كادر من كوادر الزمالك، وكل ما قلته يضرب في النادي».

