صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

تتمتع السيارات الكورية مثل هونداي وكيا بشعبية واسعة عالميًا بفضل التصميم العصري والتكاليف العملية، لكن رغم التحسين الملحوظ في الاعتمادية، لا تزال بعض الأعطال المتكررة تؤرق مالكيها.

في هذا التقرير نكشف أبرز 5 مشاكل شائعة يمكن للمالك العادي التعامل معها في المنزل.

1. تراكم الأوساخ في المحرك (الـ Sludge)

تؤكد تقارير من ميكانيكيين أنّ التأخر في تغيير الزيت قد يؤدي لتراكم "سخام" زيت داخل محرك سيارات كيا وهيونداي، ما يُضعف التزييت ويسبب أضرارًا خطرة.

كيف تصلحها؟

غير الزيت بانتظام، ويفضل استخدام زيت صناعي وصفيته موصى بها من الشركة.

استخدم فلتر عالي الجودة وغيّره كل مرة لتفادي التراكمات.

2. مشاكل أنظمة المحرك المتكررة (Theta II)

واجهت بعض الطرازات مثل Sonata وSanta Fe صعوبات في المحركات Theta II؛ النتائج كانت تلف أعمدة الكرنك بسبب شظايا معدنية متراكمة أثناء التصنيع.

كيف تصلحها؟

تأكّد من إجراء الصيانة الدورية للمحرك.

عند ظهور أصوات غريبة أو ضوء "Chech Engine"، قم بفحص سريع للحالة وغيّر القطع المتأثرة قبل تفاقم الضرر.

3. الأعطال الكهربائية ومشاكل الأسلاك

تعد مساوئ الأسلاك في معظم السيارات الحديثة أحد عوامل الخطر؛ ففي طرازات Kia Niro 2023-2025، تم استدعاء أكثر من 80 ألف سيارة بسبب أسلاك تهديدت عمل الوسائد الهوائية.

كيف تصلحها؟

فحص دوري للأسلاك أسفل مقعد الراكب وتجنيب الأسلاك التلف أو المزق.

في حالات الاستدعاء الرسمية، اتبع تعليمات الوكيل لتغيير الأسلاك دون تحمل التكلفة.

4. مشاكل السرقة الإلكترونية وعلاجها

ظهرت ثغرة أمنية خطيرة في سيارات Kia وHyundai (2011–2021) تسمح بسرقة السيارة عبر كابل USB يدخل بسرعة إلى فتحة المفتاح بدل الحماية بالحساس.

لكن الشركات استجابت وأطلقت تحديثات مجانية للبرمجيات لتعطيل الثغرة.

كيف تحمي سيارتك؟

توجه للفحص البرمجي لدى الوكلاء إذا توفر تحديث رسمي.

استخدم أداة تشويش (Steering wheel lock) أو وضع المفتاح في حقيبة “فاراداي” لتحجب الإشارة.

5. مشاكل التحكم الكهربائي والمكيف في طرازات 2025

قدمت شكاوى مبكرة عن طراز Kia Sportage 2025، مثل تأخر في الاستجابة عند تغيير السرعات أو عطال في الشاشة الترفيهية، وأحيانًا ضجيج في فتحة السقف.

كيف تصلحها؟

تأكد من تحديث النظام (Software update) عبر الوكيل لتثبيت إصلاحات رسمية.

نظف مسارات فتحة السقف وأجزاء التحكم بصيانة بسيطة أو إعادة برمجة غير مكلفة.

برغم أن سيارات كيا وهيونداي تطورت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، لا يضر أن يكون صاحب السيارة على دراية بالأعطال الشائعة وكيفية إصلاحها بنفسه.

فالفحص الدوري، والوعي بالتحديثات الأمنية والاستدعاءات، يمكن أن يوفر عليك أوقات طويلة وتكاليف صيانة باهظة.