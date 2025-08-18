بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا

أعلن نادي سانتوس البرازيلي إقالة مدربه كليبر كزافييه، وذلك بعد ساعات من هزيمته المُذلة على أرضه بنتيجة 6-0 أمام فاسكو دا جاما، والتي جعلت النادي العريق على شفا منطقة الهبوط في الدوري البرازيلي.

يغادر المدرب البرازيلي البالغ من العمر 61 عامًا، والذي تولى المسؤولية في أبريل بعد أن عمل كمدرب مساعد في أندية مثل بالميراس وفلامنجو، سانتوس في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

تهبط الفرق الأربعة الأخيرة في الدوري، الذي يضم 20 ناديًا، إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي بنهاية الموسم.

وقال سانتوس في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "يُعلن نادي سانتوس لكرة القدم رحيل المدرب كليبر كزافييه. يُشكر النادي المدرب على خدماته ويتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المستقبلية".

يُمثل رحيل كزافييه فصلاً مضطرباً جديداً لسانتوس، الذي عاد إلى الدوري البرازيلي الممتاز في نوفمبر الماضي بعد عامٍ قضاه في دوري الدرجة الثانية عقب هبوطه الأول على الإطلاق.

بعد أن كان سانتوس رمزاً للعظمة خلال العصر الذهبي بقيادة الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، يواجه الآن معركةً شاقةً للحفاظ على مكانته في الدوري الممتاز.

ساعد بيليه سانتوس على الهيمنة على كرة القدم البرازيلية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حين حصد الفريق الساحلي 10 ألقاب في الدوري المحلي وستة ألقاب في الدوري الوطني. ومنذ ذلك الحين، أنتج سانتوس نخبةً من المواهب مثل نيمار، وروبينيو، مهاجم ميلان السابق، ورودريغو، جناح ريال مدريد.

نيمار، الذي عاد إلى سانتوس في يناير بعد فترةٍ قضاها مع الهلال السعودي، وقّع عقداً ممتداً لستة أشهر في يونيو. لم يتردد مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، البالغ من العمر 33 عامًا، في انتقاد أداء الفريق عقب هزيمته أمام فاسكو، صاحب المركز السادس عشر في الدوري البرازيلي.

وقال نيمار لوسائل الإعلام البرازيلية: "عليكم شرح سلوكنا في الملعب، والذي كان، باختصار، سيئًا للغاية".

واختتم: "من المؤسف أن نلعب بهذه الطريقة بقميص سانتوس. أعتقد أن على الجميع اليوم أن يستريحوا ويعودوا إلى منازلهم ويفكروا فيما يريدون فعله، لأنه مع سلوكنا اليوم، إذا اضطررنا إلى تكرار ما فعلناه اليوم في الملعب، فلا أعتقد أننا بحاجة حتى إلى الحضور يوم الأربعاء".