اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات المتهم مهند (24 سنة)، طالب بكلية الهندسة بجامعة نوال الدجوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات الواحات"، والتي أثارت جدلاً واسعًا بعد تداول فيديوهات توثق الحادث.

وأفاد المتهم في أقواله أمام نيابة أول وثالث أكتوبر، بأنه لم يتعمد ملاحقة أو إيذاء الفتيات، نافيًا ارتكاب أي أفعال تحمل إيحاءات جنسية أو تعمد مضايقتهن، مشيرًا إلى أنه كان في طريقه إلى الجامعة صباح يوم الواقعة، حيث تواجد في كافيه قريب مع أصدقائه حتى السادسة والربع صباحًا.

عرضت عليهم "سباق هزار".. وهم ضحكوا

قال المتهم: "وأنا طالع شفت 3 بنات لابسين لبس مش كويس وبيركبوا عربيتهم، قولتلهم هزار يعني: جايين في سباق؟ نشد سوا؟.. ضحكوا، بس محدش شد ولا حاجة".

وأضاف أنه أثناء عودته وجد السيارة التي كانت تستقلها الفتيات قد اصطدمت بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، وأنه نزل من سيارته فورًا وساعد إحداهن على الخروج من المركبة واطمأن على حالتهن الصحية، قبل أن يتوجه إلى جامعته.

كما أدلى المتهم الثاني عبد الرحمن. ج (18 سنة)، طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، باعترافات تفصيلية أكد فيها أنه كان برفقة صديقه مازن، في طريقهم لدفع مصاريف كلية الشرطة، ومروا بمحطة "شيل أوت" على طريق المحور.

وأوضح عبد الرحمن أن مازن هو من كان يقود السيارة، وأنهم لاحقًا سلكوا طريق الواحات، حيث كانت هناك ثلاث سيارات تسير بجوارهم، من بينها سيارة من نوع "أفيو"، والتي قال إنها كانت تقوم بإلقاء أشياء على سيارتهم.

وتابع عبد الرحمن: "مازن حاول يطلع قدامهم، وكان فيه عربية نقل واقفة على جنب، وفجأة سمعنا صوت خبطة.. بس ما وقفناش، وكملنا طريقنا".

وأضاف أنه عاد مع مازن للمنزل ثم توجها سويًا لدفع المصروفات، مشيرًا إلى أنهم تفاجأوا باتصال من معاون مباحث طلب حضور مازن، حيث رافقه عبد الرحمن حتى قسم الشرطة، وهناك تم استدعاؤه أيضًا للتحقيق.