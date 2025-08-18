بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر إقبالًا متزايدًا من المشترين الباحثين عن سيارات بأسعار مناسبة وحالة جيدة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات الجديدة.

في هذا التقرير نستعرض أفضل 5 سيارات مستعملة متاحة حاليًا بسعر أقل من 300 ألف جنيه مع مواصفاتها ومميزاتها.

شيفروليه لانوس 2012 – عملية وسهلة الصيانة

تعتبر شيفروليه لانوس 2012 واحدة من أكثر السيارات انتشارًا واعتمادية في السوق المصري، ويتميز هذا الموديل المعروض بأنه:

أول استخدام عام 2012

عداد 150,000 كم

ناقل حركة مانيوال

اللون الفضي

الوقود: بنزين

تعرض سيارة شيفروليه لانوس 2012 في سوق المستعمل بحالة جيدة، رشة من الخارج فقط بينما الدواخل فابريكا بالكامل.

مزودة بجنوط وشاشة وفاميه مثبت، بالإضافة إلى رخصة سارية لمدة 15 شهر.

يبلغ سعر شيفروليه لانوس 2012 حوالي 255,000 ألف جنيه مع إمكانية التفاوض، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للشباب أو الأسر الصغيرة.

رينو لوجان 2016

رينو لوجان 2016 من أكثر السيارات السيدان العملية في فئتها، وتشتهر بالرحابة الداخلية وتكلفة التشغيل المعقولة.

تأتي النسخة المعروضة من رينو لوجان 2016 بمواصفات مميزة:

أول استخدام 2016

عداد 150,000 كم

ناقل حركة مانيوال

اللون الأحمر

محرك 1600 سي سي – 5 سرعات

الوقود: بنزين

تشمل الكماليات تكييف، باور، ريموت كنترول، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مشغل DVD، مدخل USB و AUX، بلوتوث، راديو كاسيت، إنذار، قفل مركزي للأبواب، جنوط، وكشافات ضباب.

السيارة رينو لوجان 2016 مزودة بشاشة أندرويد حديثة وفرش بحالة الفابريكا.

يبلغ سعر رينو لوجان 2016 حوالي 280,000 ألف جنيه، والمعاينة متاحة في مصر الجديدة.

دايو نوبيرا 2 موديل 2007

رغم عمرها، إلا أن دايو نوبيرا 2007 مازالت تحتفظ بمكانة قوية بين السيارات العائلية في السوق المصري.

تأتي النسخة المعروضة من دايو نوبيرا موديل 2007 بمواصفات:

عداد 167,000 كم

ناقل حركة مانيوال

اللون الأسود

الوقود: بنزين

السيارة دايو نوبيرا 2007 فابريكة بالكامل من الداخل والخارج مع رشة خفيفة للشكل الجمالي فقط.

يأتي الصالون الأصلي بحالة ممتازة مع فرش وأرضية جلد للحفاظ عليه.

تشمل الكماليات تكييف قوي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، سنتر لوك بالريموت، باور، كاسيت، كشافات ضباب، إنذار، بالإضافة إلى سبويلر خلفي أنيق يعمل مع الفرامل.

يبلغ سعر دايو نوبيرا 2007 حوالي 299,000 ألف جنيه، والسيارة ثابتة جدًا على الطريق وتباع لظروف خاصة بالمالك.

اسبيرانزا A113 موديل 2010

للباحثين عن سيارة صغيرة واقتصادية، تعتبر اسبيرانزا A113 موديل 2010 خيارًا جيدًا داخل الميزانية. السيارة المعروضة بمواصفات:

أول استخدام 2010

عداد 180,000 كم

ناقل حركة مانيوال

اللون الرمادي

الهيكل: هاتشباك

الوقود: بنزين

تأتي اسبيرانزا A113 موديل 2010 مزودة بفرش جلد، نظام صوت مع بلوتوث، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ما يجعلها آمنة وموفرة في استهلاك الوقود.

يبلغ سعر اسبيرانزا A113 موديل 2010 حوالي 235,000 ألف جنيه فقط، وهو من أقل الأسعار لهذه الفئة.

فيات بونتو موديل 2009

تعد فيات بونتو 2009 من السيارات الإيطالية الصغيرة التي تتميز بالمظهر الأنيق والاعتمادية.

تأتي النسخة المعروضة فيات بونتو موديل 2009 بمواصفات:

عداد غير محدد (المعلن صفر كم)

ناقل حركة مانيوال

اللون الأسود

إصدار E2

الوقود: بنزين

تتميز السيارة فيات بونتو 2009 بأنها فابريكا دواخل بالكامل ورشة خارجية للحفاظ على الشكل.مزودة بمحرك اقتصادي موفر للبنزين مثالي للمشاوير اليومية، بالإضافة إلى تكييف وصالون بحالة نظيفة جدًا.

الترخيص ساري لمدة عام، ما يجعلها جاهزة للاستخدام الفوري، ويبلغ سعر فيات بونتو 2009 حوالي 290,000 جنيه.

تمثل هذه السيارات الخمس أفضل الخيارات المتاحة حاليًا في السوق المصري تحت 300 ألف جنيه، حيث تجمع بين الاعتمادية والسعر المناسب وتكلفة الصيانة المقبولة.

سواء كنت تبحث عن سيدان واسعة مثل رينو لوجان ونوبيرا، أو سيارة صغيرة اقتصادية مثل اسبيرانزا A113 وبونتو، أو خيار شعبي سهل الصيانة مثل لانوس، فستجد ما يناسب احتياجاتك وميزانيتك.