رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني

هاجر ابراهيم

أكد محمد عبيد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية  بدر عبدالعاطي برئيس الوزراء الفلسطيني من أمام معبر رفح حمل رسائل سياسية وأخوية تضامنية بالغة الأهمية، سواء على مستوى دعم الشعب الفلسطيني أو التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مضيفا أن التصريحات كانت غير تقليدية، وكشفت رؤية فلسطينية واضحة لإدارة القطاع في حال التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن جاهزية السلطة الوطنية لإرسال آلاف الموظفين الإداريين والأمنيين لإدارة القطاع وتقديم الخدمات فورا.

وأشار محمد عبيد خلال رسالة على الهواء، إلى أن الجولة التي قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني داخل معبر رفح كشفت عن الوضع الإنساني الصعب، حيث شاهد بعينيه الدبابات الإسرائيلية التي تقف على الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، واصفًا ما يدخل من الجانب المصري بـ"الشحيح"، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تسعى لتوافق وطني بين جميع الفصائل، بعيدًا عن الخلافات، من أجل استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة، مضيفًا أن الرؤية الفلسطينية لإدارة القطاع تحظى بدعم دولي وإقليمي، رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل لعرقلة أي إدارة فلسطينية موحدة.

وفيما يتعلق بالموقف المصري، أوضح أن وزير الخارجية المصري نقل رسالة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين أو استمرار المخططات الإسرائيلية الرامية إلى احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مصر، رغم القيود الإسرائيلية، تواصل جهودها في إدخال المساعدات عبر معبر رفح، بينما تقوم جولة الوفد الإعلامي بزيارة مستودعات الهلال الأحمر المصري والمستشفيات التي تستقبل المصابين الفلسطينيين، ضمن تأكيد عملي على الدعم المصري الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني.

