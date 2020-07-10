مخابرات معادية.. إعلامية كويتية تكشف عن مصدر الأكاذيب ضد الإمارات ومحمد بن زايد

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن مسلسل استهداف الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي ببث الأكاذيب والادعاءات والافتراءات بشكل مستمر, وراءه مكاتب مخابرات دول معادية تعمل فى لندن وبلجيكا متخصصة في صناعة الأكاذيب بإحترافية.

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وأوضحت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن النجاحات التى حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قيادتها الحكيمة وسواعد أبنائها صداع فى رأس أعداء الإمارات (تركيا، قطر، إيران)، حيث استطاع بن زايد أن يصعد بدولته نحو السماء ويجعلها في مصاف الدول الكبري فضلاُ عن الثقل السياسي الذى تتمتع به وسيكتب التاريخ إنجازات الإمارات بأحرف من ذهب وقريبا ستحتل مركزا عالميا متقدمًا لتكون من الدول العشر الأولى فى العالم .

وأشادت الرشيد، بمبادرة فخر الوطن التى طرحها سمو الشيخ محمد بن زايد وبتوجيه من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد صدر مرسوم بإنشاء مكتب فخر الوطن على أثرها أصدر الشيخ خليفة مرسوما اتحاديًا رقم 95لسنة 2020 والهدف منه إنشاء تقدير كافة الجهود لمن فى الصفوف الأولى فى كافة المجالات فى أوقات الطواريء والأزمات وحشد الدعم المجتمعى لدعم إحتياجاتهم، و مقره فى أبو ظبي ويحق لرئيس المكتب إنشاء فروع أخرى فى عدد من إمارات الدولة.