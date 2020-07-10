إنجازات 6 سنوات.. تنفيذ 392 مشروعا للحماية الاجتماعية باستثمارات 83376.5 مليون جنيه

أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان "حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).





وفي إطار الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، أكد المجلد أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التموين، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، ورفع جودة الخبز البلدي المدعم، وتخفيض فاقد القمح الذي بلغ نحو (102) مليون طن نتيجة سوء التخزين.





ففيما يتعلق بتطوير منظومة التموين فقد تم تنفيذ (181) مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت (5430.1) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (34) مشروعًا بإجمالي استثمارات تبلغ (13142) مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين المدرجين تموينيًا إلى نحو (89) مليار جنيه عام 2018/2019 لعدد (70) مليون مستفيد، وزيادة قيمة الدعم الشهري للفرد من (15) جنيها إلى (50) جنيها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى (3.1) مليون طن قمح سنويًا من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، هذا إلى جانب افتتاح (4351) منفذا جديدا لمشروع جمعيتي، وجار افتتاح (617) فرعا جديدا، وكذلك توفير (162) سيارة تحيا مصر لتوزيع السلع موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.





وفيما يتعلق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية فقد تم تنفيذ (392) مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت (83376.5) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (42) مشروع بإجمالي استثمارات تبلغ (661.1) مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في إطلاق برنامج تكافل وكرامة في مارس 2015، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من (2.9) مليون أسرة بما يشمل أكثر من (9.6) مليون فرد، إلى جانب تجهيز وتأثيث مساكن للأسر الأولى بالرعاية بالمرحلة الأولى والثانية بإجمالي استثمارات بلغت (286.957) مليون جنيه، فضلًا عن توفير مبلغ (326) مليون جنيه كمساعدات استثنائية لشمال سيناء ليصبح إجمالي ما تم توفيره من دعم نقدي غير مشروط على مستوى الجمهورية (38.79) مليار جنيه.