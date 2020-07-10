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حوادث

أوهمهم بالتجارة في الفاكهة.. نصاب يستولى من ٤ مواطنين على ٦ ملايين جنيه بالإسكندرية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:12 م
نصاب يستولى من ٤
نصاب يستولى من ٤ مواطنين على ٦ مليون جنية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على 6 مليون جنيه بقصد توظيفها.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) و (3) آخرين بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة "الخضروات والفاكهة" والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 6000000 - ستة مليون جنيه) ، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون المشار إليــه.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه المتهم المذكور.

وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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