طلب تسجيل.. وزارة التموين تكشف حقيقة تسجيل الزمالك شعار نادي القرن

أثار رئيس نادي الزمالك جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي للكرة المصرية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية كعلامة تجارية تقترن باسم النادي على اللافتات وغيرها من معالم النادي الخاصة.





ونفى مصدر مسئول داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية تسجيل شعار نادي القرن بشكل رسمي لدى الجهاز.. مؤكدا أن المستند الذي أظهره المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في أحد فيديوهاته للإعلان عن تسجيل نادي الزمالك بنادي القرن في وزارة التموين هو طلب بتسجيل الإسم إلا أن إجراءات التسجيل لم تنته ولم يتم الموافقة على تسجيل الشعار.





ويستعرض صدى البلد خطوات تسجيل العلامة التجارية في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين في السطور الاتية:





تعبر العلامة التجارية عن مصطلح أو رمز أو إشارة أو تصميم ، أو مزيج منهما يهدف إلى التعرف على السلع والخدمات بحيث يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييزها عن غيرها مما يبيعه غيره من المنافسين، وتعتبر العلامة التجارية بمثابة الهوية للمنتج أو الخدمة للمؤسسة القائمة عليها.





احجز علامتك التجارية إلكترونيا في 3 خطوات





يستعرض صدى البلد طريقة الحجز الإلكتروني للعلامة التجارية حيث يمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال 1- التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الإنترنت





‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA.









2- يتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة/ الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، أو تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك وكذلك تقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من طلب تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعي أو تقديم معارضة أو تظلم.





3- القيام بتأكيد طلب حجز معاملة ثم يقوم النظام تلقائيا بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقا لرغبته.









المستندات المطلوبة لتسجيل علامة تجارية:





طلب تسجیل تصمیم أو نموذج





عدد ٤ صور من التصمیم أو النموذج





مستخرج من السجل التجاري أو عقد التأسیس أو النظام القانوني





صورة من التصمیم أو النموذج الذي أودع في دولة أجنبیة مصدقًا علیھا من مكتب الملكیة الصناعیة فيها.





الرسوم المطلوبة





تقدر رسوم تقدیم الطلب وفقا لنوع العلامة التجارية والنشاط





ويقدم طلب تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك إلى مصلحة التسجيل التجاري، على ألا يتجاوز عدد التصميمات أو النماذج الخمسين.





ويتبع تقديم الطلب مرحلة الفحص واتخاذ القرار بشأن الطلب ( قبول / رفض )، ويرسل القرار إلى مقدم الطلب عن طريق البريد باشتراطات القبول أو أسباب الرفض على أن يتم الرد من قبل مقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ وصول القرار.





ويشهر عن التصميم لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية خلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.



