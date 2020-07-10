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شرطة مكافحة الإرهاب تداهم مجمعا سكنيا في لندن.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:35 م
اشتباكات
اشتباكات
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد لقطات مداهمة شرطة مكافحة الإرهاب مجمعا سكنيا في لندن.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 4 أشخاص بعمليات مداهمة في إطار مكافحة الإرهاب في لندن.

وداهمت قوات الشرطة مجمعا سكنيا في منطقة جودميز شمال شرق لندن أمس الخميس، في إطار تحقيق واسع بخصوص الإرهاب في المدينة.

وشوهد عناصر الشرطة وهم يدخلون الشقق، حيث تم التأكيد أنه لم يجرِ أي إطلاق للنار خلال العملية.

يذكر أن أعمال الشغب في شوارع العاصمة البريطانية لندن لا زالت مستمرة، بعدما اندلعت اشتباكات مؤخرأ بين الشرطة إثر محاولتها فض حفل غير مرخص غربي العاصمة. 

ونشرت شبكة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق الازدحام الشديد أثناء الحفل بينما تعكف قوات الأمن على فض الحفل وتفرقة الحشود.

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