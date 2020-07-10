لا مهرب منه.. دراسة مخيفة تكشف استمرار أعراض كورونا لدى 90% من المتعافين

كشفت دراسة مثيرة للقلق أن نحو 90% من المتعافين من فيروس كورونا يستمرون في الشعور بأعراضه، بما في ذلك إعياء منهك حتى بعد شهرين من التعافي منه وتأكيد الاختبارات خلو أجسادهم منه.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تتبع فريق من العلماء الإيطاليين 143 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا وتلقوا الرعاية الصحية في المشافي إلى أن تعافوا وخرجوا منها بعد إثبات الفحوصات شفاءهم.









ولاحظ العلماء أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المتعافين يشكون من استمرار الإعياء وصعوبة التنفس وألم عام في الجسم، وهي أعراض عانوا منها أثناء صراعهم مع المرض.





وكانت دراسة أخرى صدرت الأسبوع الماضي أيضًا قد توصلت إلى أن 10% من مرضى فيروس كورونا الذين يشكون من فقدان حاسة التذوق لا يستعيدونها حتى بعد شهر من تعافيهم.





وتحدث آلاف المتعافين من فيروس كورونا عن استمرار أعراض جانبية شعروا بها إبان مرضهم، وسط مخاوف لدى العلماء من احتمالات تسبب الفيروس في أضرار مزمنة تلازم مرضاه حتى بعد تعافيهم.





وكشفت الدراسة الإيطالية أن 87.4% من المتعافين من فيروس كورونا أبلغوا عن استمرار عرض واحد على الأقل من أعراض المرض بعد تعافيهم، بينما أكد 12.6% فقط تعافيهم التام وعدم شعورهم بأي أعراض مستمرة.





وأبلغ 53.1% من المتعافين باستمرار الإعياء، بينما أبلغ 43.4% باستمرار صعوبة التنفس، وأبلغ 27.3% باستمرار الألم العام في الجسم، وأبلغ 21.7 باستمرار آلام في الصدر.





وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ما زال بالإمكان السيطرة على انتشار فيروس كورونا، لكن من المستبعد في ظل الظروف الحالية القضاء عليه.





وأعلنت المنظمة أمس الخميس أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها.