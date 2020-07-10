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منوعات

العلماء يتوصلون لحقيقة تطور فيروس كورونا .. تفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

توصلت دراسة حديثة إلى أن الفيروس الذي يتسبب في ظهور فيروس كورونا ، وهو السارس- CoV-2 ، والذي تطور بعد اندماج عدة فيروسات تاجية مختلفة معه ليصبح   فيروس واحد.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج أثناء محاولتهم فهم التاريخ التطوري لفيروس كورونا التاجي في محاولة للمساعدة في صنع لقاح.



وتظهر صور عالية الدقة أن  SARS-CoV-2 مطابق بنسبة 97 في المائة لفيروس كورونا التاجي الذي يشبه إلى حد كبير ، ويسمى RaTG13 ، والذي يوجد في الخفافيش.


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ويقول الباحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن إن اكتشافهم لا يساعد في توضيح أصل الفيروس الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص.


 لكن هذا البحث الأخير يشير بالفعل إلى أن الفيروس تطور بمرور الوقت بشكل طبيعي ، ولم يكن من صنع الإنسان.

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