اتبع إرشادات السلامة للوقاية من فيروس كورونا

بالنظر إلى مخاوف الوباء المتزايدة في العالم ، مع دراسة جديدة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تزايد الاعداد حول العالم والتي من المحتمل تصل حتي فبراير 2021 ولذلك ننشر حول ذلك 15 السلوكيات المناسبة COVID للحفاظ على سلامتها ، للحد من فرص الإصابة.





1. تحية بدون اتصال جسدي.





2. الحفاظ على مسافة ستة أقدام





3. ارتداء قناع أو غطاء الوجه محلية الصنع قابلة لإعادة الاستخدام.





4. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك دون داع.





5. الحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي.





6. اغسل يديك بشكل متكرر ودقيق.





7. لا تمضغ التبغ أو الخيني أو تبصق في الأماكن العامة.





8. تنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها بشكل متكرر.





9. تجنب السفر غير الضروري.





10. تجنب الأماكن المزدحمة.





11. ابق على اطلاع مع تطبيق وزارة الصحة





12. لا تميز ضد الأشخاص المتأثرين بـ COVID-19 أو مقدمي الرعاية أو أي شخص يدعم مكافحة COVID-19.





13. البحث عن معلومات من مصادر موثوقة وعدم تداول المعلومات الخاطئة.