تأليف ابنة شقيقه.. كتاب مثير للجدل يكشف رفض فنانة شهيرة مواعدة دونالد ترامب

يزعم كتاب جديد من تأليف "ماري ترامب"، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ويحمل عنوان "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" أو "أكثر من اللازم وليس كافيا أبدًا: كيف خلقت عائلتي أكثر رجل خطورة في العالم"، أن النجمة الأمريكية الشهيرة "مادونا" رفضت ذات مرة مواعدة " دونالد ترامب ".