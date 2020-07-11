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أخبار البلد

تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 01:12 ص
حديقة النيل بمنشاة
حديقة النيل بمنشاة القناطر
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محمد الصاحى
أنهت محافظة الجيزة أعمال التطوير التي شهدتها حديقة النيل بمركز ومدينة منشاة القناطر ، والتي حولت الحديقة إلى قطعة جمالية نتيجة ما تم تنفيذه داخل الحديقة المطلة على النيل بمركز منشأة القناطر.

وشملت أعمال التطوير التي شهدتها حديقة النيل زيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة وصيانتها، وتركيب أسوار حديدية جديدة، وتزين الممشى السياحى داخل الحديقة، وزراعة العديد من أشجار الزينة الإضافية التي تصفى لمسة جمالية على الحديقة.

وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قد أجرى جولة تفقدية منذ أيام بحديقة النيل بمنشاة القناطر، رافقه خلالها ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، لمتابعة أعمال التطوير التي تشهدها الحديقة.

وخلال جولة المحافظ كلف بضرورة تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الحديقة على أعلى مستوى، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير في الحديقة.

تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
تحفة جمالية.. انتهاء أعمال التطوير بحديقة النيل بمنشأة القناطر بالجيزة.. صور
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