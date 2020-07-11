مشهد مرعب.. دب ينهش رجل ويصيبه بجروح خطيرة في الهند.. فيديو

كشفت لقطات صادمة، لرجل أصيب بجروح خطيرة، بعد هجوم دب عليه، أثناء سيره إلى العمل في كشمير بالهند.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تعرض غلام قادر شيخ ، 55 عاما ، لهجوم غير مبرر من قبل الدب المفترس يوم الخميس الماضي في منطقة بودجام في شمال الهند، خلال الذهاب إلى مكان عمله.

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و تظهر لقطات فيديو أحد المارة يحاول مساعدة الضحية باستخدام عصا للضرب الدب ، الذي لف غرز مخالبه حول ذراعي وجسم الرجل، في محاوله لإبعاده عنه.

وحين صرخ زملاء الضحية بشده ، ترك الدب الرجل، وفر هاربا إلى أحد التلال، فيما نقل الرجل المستشفى مصابا بجروح خطيرة

ويعتبر هذا الحادث المروع هو الأحدث في سلسلة من هجمات الدببة للمارة في منطقة جامو وكشمير في الأسابيع الأخيرة.