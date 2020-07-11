بفستان أسود مكشوف.. وصلة رقص مستمرة لـ فيفي عبدة من منزلها

نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديد عبر خاصية الاستوري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.





وظهرت فيفى عبده بالفيديو بأطلالة جذابة بفستان اسود مكشوف وهى ترقص بمنزلها





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.





اقرأ أيضًا :







