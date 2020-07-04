وصلة رقص مستمرة... فيفي عبدة تشعل انستجرام

نشرت النجم ة فيفى عبده فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.





‏الأغنية دي أنا حبيتها اوي ‏ورقصت عليها ‏في الصالون فيفي عبدو بحبك اوي. وظهرت فيفى عبده بالفيديو بعباية سوداء محتشمة وهى ترقص بمنزلها علي انغام إحدي الأغاني العربية وكتبت معلقة :





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.













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يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



