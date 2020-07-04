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فن

وصلة رقص مستمرة... فيفي عبدة تشعل انستجرام

السبت 04/يوليه/2020 - 01:59 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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ميرنا محمود
نشرت النجمة فيفى عبده  فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت فيفى عبده بالفيديو بعباية سوداء محتشمة وهى ترقص بمنزلها علي انغام إحدي الأغاني العربية وكتبت معلقة : ‏الأغنية دي أنا حبيتها اوي ‏ورقصت عليها ‏في الصالون فيفي عبدو بحبك اوي.

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.



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يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

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