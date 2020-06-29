فيفي عبده تنشر كواليس أغنية "سكاكر السكر" بصحبة رامى عياش

نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديد من كواليس أغنية "سكاكر السكر"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت فيفي عبده مع المطرب رامى عياش، وعلقت على الفيديو قائلة: "يا سكاكر السكر يا مسكر كواليس".





وقدمت فيفي عبده مؤخرًا برنامج مقالب كوميدى "خلى بالك من فيفي " والذى عُرض في رمضان على شاشة ان بى سى مصر.





يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.