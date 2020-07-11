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رياضة

الأهلي يعود للتدريبات بالتتش بعد التأكد من سلبية العينة الثالثة للفريق

السبت 11/يوليه/2020 - 09:24 ص
الاهلى
الاهلى
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عبدالحكيم ابوعلم
عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، جاءت سلبية.

وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم مرانه اليوم  تحت قيادة فايلر، الذي ظهرت سلبية مسحته أيضًا.

وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.

ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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