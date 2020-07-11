انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي

شهدت الساعات الماضية، إنفراجة واضحة في ملف التعاقد مع جاسكون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي مع الأهلي .





وواصل اللاعب ووكيله ضغوطهم للموافقة على الإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويلعب أمير توفيق مدير التعاقدات دورًا مهمًا في تلك الصفقة حيث يتواصل بشكل شبه يومي مع اللاعب والأمر متوقف فقط علي إتصال مباشر ما بين محمود الخطيب رئيس الأهلي و مويس كاتومبي رئيس مازيمبي خاصة أن الثنائي زملاء في لجنة بطولات الأندية والتراخيص بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم ويقدم يفاجئ بيبو الجميع ويسافر إلي هناك مستقبلًا لحسم الصفقة.





ويبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قيادة تدريبات أبناء الرداء الأحمر اليوم بعد ان خضع لمسحة طبية خلال الساعات الماضية بناء علي الإجراءات الإحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بإتحاد الكرة.





وكان فايلر قد وافق علي تجديد تعاقده لمدة موسم ووقع رسميًا وعاد للقاهرة الأسبوع الماضي قبل أن يخضع لمسحة طبية ثم يقود المران بدءًا من اليوم.



