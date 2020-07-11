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أخبار البلد

مدبولى يشيد بسرعة التعامل مع المشكلات.. منظومة الشكاوى تتعامل مع 110 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر

السبت 11/يوليه/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين، خلال شهر يونيو2020.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة تعامل المنظومة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة، وهو ما ظهر جليا فى سرعة التعامل مع شكاوى فيروس كورونا، وكذا شكاوى عدم الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وشكاوى العالقين بالخارج طلبا للعودة إلى أرض الوطن، وكذا شكاوى الاجازات الاستثنائية للموظفين، وغيرها من الملفات المستجدة، وفى الوقت نفسه التعامل بنفس الكفاءة مع المشكلات العادية التى ترد إليها باستمرار، سواء من تراكم القمامة، أو مخالفات البناء، أو البيروقراطية، وخلافه. 

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة تسلمت 110 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو 2020، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة وتوجيه 92 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى لأسباب تتعلق بالتكرار، أو عدم الاختصاص، أو عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها، وجار استكمال فحص 4 آلاف شكوى وطلب، تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن 10 وزارات اختصت بالنصيب الأكبر بنسبة 76% من إجمالى الشكاوى خلال هذا الشهر، هي: الصحة والسكان، القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

ونوه إلى أن أعلى الوزارات إنجازا للشكاوى الموجهة لها خلال الشهر هي وزارات: الخارجية، الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمى، القوى العاملة، البيئة، البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والرى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن 10 محافظات اختصت بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى خلال هذا الشهر، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، الغربية، وكفر الشيخ، وكانت أعلى المحافظات إنجازا للشكاوى الموجهة لها خلال الشهر هي كفر الشيخ، المنيا، بورسعيد، البحيرة، السويس، الإسماعيلية، أسيوط، الجيزة، والدقهلية.

كما كانت أعلى الجامعات إنجازا للشكاوى الموجهة لها هي جامعات: دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، دمنهور، بورسعيد، المنيا، بنها، حلوان، الأزهر، وقناة السويس.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استمرت في التنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات لتلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها الكترونيًا للحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بها، ونشر التنويهات والبيانات الإعلامية بما يتسق وتوجهات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون بلاغات وإستغاثات وشكاوى واستفسارات المواطنين حول جائحة كورونا المستجد (covid-19) على رأس أولويات عمل المنظومة، فقد تلقت من خلال وسائل تلقى وتسجيل الشكوى على المنظومة 22 ألف شكوى بالقطاع الطبي خلال الشهر من مختلف المحافظات، تضمنت 17 ألف شكوى وبلاغ واستفسار.
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