باللهجة المصرية.. أول أجنبية تقدم صباح البلد مع لميس سلامة

قدمت كريستينا من بيلاروسيا إحدى مشاهير السوشيال ميديا، بداية فقرة صباح البلد باللهجة المصرية، بعد طلب من لميس سلامة على الهواء، قائلة: "السلام عليكم يا جماعة، معاكم مصطفى شعبان وكريستينا اهلا بيكم في صباح البلد مع لميس".





وأوضحت لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان كرستينا لها مقدمة خاصة في كل فيديوهاتها هي وزوجها على التيك توك واليوتيوب.





وقال زوجها مصطفى شعبان انه حاول كثيرًا ان يعلمها العربية ولكنها تعلمتها بعد ممارستها مع أهله والمصريين، وأصبحت تحب الافلام والاغاني والاكل المصري.





وكرستينا هي فتاة بيلاروسية تزوجت من شاب مصري ويعيشان في محافظة شرم الشيخ، ودخلا مجال التيك توك بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف العمل والسياحة وكان ذلك من باب التسلية ولكن في خلال 3 أشهر فقط وصل عدد متابعيها إلى 2 مليون.



