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رياضة

نمبر 1.. محمد صلاح ملك الخدع السحرية بـ البريميرليج.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 03:26 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين أصحاب المهارات السحرية، خلال الجولات الأخيرة بمسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، بعنوان "الخدع السحرية"، ويضم عددا من أفضل مرواغات لاعبي البريميرليج، خلال الجولات الأخيرة.

وتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين أصحاب المهارات، حيث ظهر في الفيديو وهو يتلاعب بـ 4 لاعبين من مدافعي فريق أستون فيلا.

وضمت القائمة العديد من نجوم الدوري الإنجليزي أبزرهم دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وأداما تراوري لاعب وولفرهامبتون.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا بالتساوي مع داني إنجزر لاعب ساوثهامبتون، وخلف بيير أوباميانج لاعب آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي جدول الترتيب بـ 22 هدفا.

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.


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