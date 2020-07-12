اليوم.. الإعلان عن مرشحي حزب المؤتمر بالشيوخ.. وتفاصيل استقالة بعض الأعضاء

قال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيعلن التفاصيل الخاصة باستقالة عدد من الأعضاء ومرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ رسميا اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مفوضية انتخابات الحزب تبحث استعدادات الانتخابات منذ تأسيسها قبل 6 شهور.
وعن تفاصيل المفوضية، أوضح مقلد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مفوضية انتخابات الحزب تم تشكيلها تحت إشراف الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب كرئيس للمفوضية وعضوية حامد الشناوى الأمين العام للحزب، والنائب: أحمد الشريف نائب رئيس الحزب، والنائب: مجدى مرشد نائب رئيس الحزب، واللواء: طارق رسلان نائب رئيس الحزب، ومحمد رمضان مستشار رئيس الحزب، وأحمد مقلد نائب رئيس الحزب، وتختص بشئون انتخابات الحزب.
وأكد أن المفوضية تلقت طلبات الترشح، فضلا عن عمل الدراسات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الحزب يدرس خلال الفترة الحالية عدد المرشحين وأسمائهم.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و 12 اغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.
وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
وشهد حزب المؤتمر، عددا من الاستقالات آخرها، الخميس الماضي، عندما أعلن ناصر السيد عبدالعزيز، وشهرته عصام زيدان باستقالته، من الحزب، إضافة إلى جميع أمانات قطاع شرق القاهرة وعددها أربع عشرة بأمانة بأمنائها وأعضائها، وهي "الشروق -بدر -التجمع الاول -التجمع الثالث -التجمع الخامس -مدينة نصر اول - مدينة نصر ثان-عين شمس -المطرية -السلام-مصر الجديدة -النزهة- الزيتون -المرج".
كما أعلن غلق مقراتها التي تم إعدادها علي نفقتهم الخاصة، بحسب تصريحاته.
يأتي ذلك اعتراضا على العديد من التصرفات والسلوكيات داخل الهيكل التنظيمى للحزب بالقاهرة، إلى جانب ما ذكره من تجاوزات خطيرة تؤدي إلى تأخير نهوض عجلة النمو السياسي التي يطمحون لها، هذا بخلاف استقالة أمين عين شمس بالقاهرة، وأمينة المرأة بالإسكندرية وغيرها من الاستقالات.