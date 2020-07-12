اليوم.. الإعلان عن مرشحي حزب المؤتمر بالشيوخ.. وتفاصيل استقالة بعض الأعضاء

قال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيعلن التفاصيل الخاصة باستقالة عدد من الأعضاء ومرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ رسميا اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مفوضية انتخابات الحزب تبحث استعدادات الانتخابات منذ تأسيسها قبل 6 شهور.





وعن تفاصيل المفوضية، أوضح مقلد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مفوضية انتخابات الحزب تم تشكيلها تحت إشراف الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب كرئيس للمفوضية وعضوية حامد الشناوى الأمين العام للحزب، والنائب: أحمد الشريف نائب رئيس الحزب، والنائب: مجدى مرشد نائب رئيس الحزب، واللواء: طارق رسلان نائب رئيس الحزب، ومحمد رمضان مستشار رئيس الحزب، وأحمد مقلد نائب رئيس الحزب، وتختص بشئون انتخابات الحزب.





وأكد أن المفوضية تلقت طلبات الترشح، فضلا عن عمل الدراسات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الحزب يدرس خلال الفترة الحالية عدد المرشحين وأسمائهم.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و 12 اغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.



