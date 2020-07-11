ماتنسوش هيثم أحمد زكي.. إنجي خطاب توجه رسالة لجمهورها

شاركت الفنانة إنجى خطاب ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة للراحل هيثم أحمد زكى.





وعلقت إنجى خطاب على الصورة قائلة: "ياريت ماتنسوش هيثم بدعوة منكم جزاكم الله خيرًا.. اللهم ارحمه واغفر له وعوضه بالجنة ونعيمها يا رب".





ورحل هيثم أحمد زكى عن عالمنا منذ عام بعد تعرضه إلى أزمة صحية أودت بحياته.





يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.





كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي



