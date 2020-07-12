الدولار مستقر بالبنوك منذ 3 أيام.. اعرف الأسعار





ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " قناة السويس، التجاري الدولي، الكويت الوطني، المصرف المتحد والعربي الدولي" عند 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.





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وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، اتش اس بي سي، التنمية الصناعية" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاستثمار العربي، عودة، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان" نحو 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع.





بينما بلغ سعر الدولار في بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.97 جنيه للشراء و 16.07 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، مصر ، الأهلي، كردي أجريكول" نحو 15.96 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.وسجل اعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع.