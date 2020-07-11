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اقتصاد

الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

السبت 11/يوليه/2020 - 05:54 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 11  يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.96 جنيه  للشراء و 16.06 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو 17.96 جنيه للشراء و18.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.05 جنيه للشراء و 20.27 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.92 جنيه للشراء،  و 17.08 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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