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توك شو

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 7-7-2020

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:52 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم، الثلاثاء  7-7- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية ،
في مصر.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.


سعر اليورو
سجل سعر اليورو 18.25 جنيه للبيع و18.13 جنيه للشراء.


سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.16 جنيه للبيع و20.04 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودى 4.29 جنيه للبيع و4.26 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 52.39 جنيه للبيع و52.04 جنيه شراء.


سعر الدرهم الإماراتى
سجل سعر الدرهم الإماراتى 4.38 جنيه للبيع و4.36 جنيه للشراء
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