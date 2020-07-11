معنى تنفيذ الفتح الاستراتيجي في مناورة حسم 2020.. مستشار ناصر العسكرية يوضح

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا على مناورة حسم 2020، إن المناورة عمل تدريبي قامت به القوات المسلحة المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.









وأضاف شهود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المنطقة الغربية بها قوات مسلحة تقوم بتأمين الاتجاه الاستراتيجي من اي تهديد .









وتابع ناجي شهود:" في حال رصد اي تهديد يتم نقل قوات إضافية إلى المنطقة المتواجد بها تهديد مثل المنطقة الغربية وهذا ما يسمى الفتح الاستراتيجي".





وأكمل ناجي شهود:" تم نقل قوات إضافية إلى المنطقة الغربية للمشاركة في مناورة حسم 2020".









ولفت ناجي شهود:" الحرب الان هي معركة الأسلحة المشتركة الحديثة ويتم تنفيذ مهمة واحدة بتوقيت متزامن لتدمير التهديدات والعدائيات التي تواجهنا".