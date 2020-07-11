حماية المستهلك ينفي تغريم إحدى شركات الطيران مليون جنيه

نفى جهاز حماية المستهلك ما ورد بعدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، بما تم نسبه من تصريحات إلى الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن صدور حكم، بتوقيع غرامة مليون جنيه، والحبس سنة ضد إحدى شركات الطيران .
وأضاف بيان صادر عن الجهاز منذ قليل، أنه يؤكد على ضرورة التزام كافة الشركات والموردين ببنود ومواد قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ،والتصدى لكافة الممارسات السلبية .
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وقال " الجهاز" إنه انطلاقا من الدور المنوط به قانونًا ، فإنه يهيب بجميع المواقع الإلكترونيه والإخبارية تحرِّ الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة وأعمال الجهاز من مصادرها الرسمية فقط .
وكان أحد المواقع الاخبارية، قد زعم تغريم جهاز حماية المستهلك مبلغ مليون جنيه والحبس سنة لإحدي شركات الطيران، وهو ما نفاه الجهاز جملة وتفصيلا.