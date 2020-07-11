حماية المستهلك ينفي تغريم إحدى شركات الطيران مليون جنيه

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وأضاف بيان صادر عن الجهاز منذ قليل، أنه يؤكد على ضرورة التزام كافة الشركات والموردين ببنود ومواد قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ،والتصدى لكافة الممارسات السلبية .





وقال " الجهاز" إنه انطلاقا من الدور المنوط به قانونًا ، فإنه يهيب بجميع المواقع الإلكترونيه والإخبارية تحرِّ الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة وأعمال الجهاز من مصادرها الرسمية فقط .





وكان أحد المواقع الاخبارية، قد زعم تغريم جهاز حماية المستهلك مبلغ مليون جنيه والحبس سنة لإحدي شركات الطيران، وهو ما نفاه الجهاز جملة وتفصيلا.