لم يتم العثور عليها من يومين.. البحث عن جثة طالب جامعي غرق بمصيف بلطيم

تتواصل جهود الإنقاذ في محافظة كفر الشيخ، على مدار يومين للبحث عن جثمان طالب جامعي بكلية الهندسة تعرض للغرق بشاطئ الأمل ب مصيف بلطيم





كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقى إخطارًا يفيد تعرض غرق الشاب "نور كلش" طالب بكلية الهندسة، ومقيم بقرية الرغامة، التابعة لمركز الرياض بمصيف بلطيم.





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وانتقلت القيادات الأمنية ومسئولو مصيف بلطيم، وجرى الاستعانة بعدد من الغواصين، فضلًا عن مشاركة بعض الشباب والأهالي في البحث عن جثة الشاب الغارق في مياه المصيف.





ولم تفلح محاولات رجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، حتى الآن في العثور على جثة الشاب، وسط حالة من الحزن على أسرة وأقارب الشاب الغريق التي لم تذق طعم النوم حتى الآن.





من جانبه، يتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هذا الحادث الأليم، موجهًا تعليماته لإدارة المصيف باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل العثور على جثة الشاب الغريق.



