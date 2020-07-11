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فرج عامر: النخيل أقذر شاطئ موجود فى مصر.. ويرتاده المجرمون والبلطجية

السبت 11/يوليه/2020 - 11:22 م
فرج عامر
فرج عامر
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عبد الخالق صلاح
قال النائب البرلمانى محمد فراج عامر، إنه أول من أطلق عل شاطئ النخيل، أنه شاطئ الموت منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه تقدم بـ 4 طلبات إحاطة على مدى 4 سنوات بسبب اعداد الغرقى المتفاقم فى هذا الشاطئ، وتابع:"أنا أحمل المسئولية للجمعية التى تدير الشاطئ ..وأنا بحملها تهمة الإهمال الجسيم".

وكشف "عامر "خلال اتصال  عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحواجز  الأسمنتية التى تم وضعها لصد الأمواج وضعت بشكل خاطئ ما تسبب عن إنشاء دوامات تلتهم المواطنين وزاد الأمر خطورة، وتابع: "صدر قرار بغلق الشاطئ ولكن ظل حبرا على ورق ولم ينفذ".

وأوضح أنه كان شاطئا مميزا جدًا في السابق، وبه مناظر نخيل جذابة، ولكن تم إهماله، "وهو الآن مليان بلطجية وهو بؤرة فاسدة فى المجتمع السكندرى والمصرى، وهناك إهمال فى مراقبته أو إصلاح وضع الحواجز الصخرية ..وكل يوم الوضع متكرر ولكن النتيجة ودن من طين وودن من عجين حتى وصلنا إلى أقصى درجات التدنى".

وتابع:"شاطئ النخيل شاطئ سئ السمعة وهو أقذر شاطئ موجود فى مصر ويرتاده المجرمون والبلطجية.. 56 شخصا غرقوا به أخر 3 سنوات على الأقل، ومنهم عبد الرحمن درغام تركوه يغرق وهم يشاهدونه".

وشدد النائب البرلمانى، على أن ما يحدث فى شاطئ النخيل قضية فساد كبرى، ولابد أن تحول الجمعية المسئولة عن تشغيله  إلى النائب العام فورًا كونها متسببة فى قتل المواطنين.
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