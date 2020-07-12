عمر كمال يروج لأحدث أغانيه رسالة في الغربة

يستعد مغني المهرجانات عمر كمال لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم رسالة في الغربة.









وروج للأغنية عبر حسابه على انستجرام بنشر بوستر العمل وعلق عليه "قريبا".









ووجه عمر كمال رسالة للفنان أحمد زاهر ونشر صورة له معه خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وعلق عمر كمال قائلا " فى منتهى الاحترام والتقدير الفنان أحمد زاهر ".









وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرا.









الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



