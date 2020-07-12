وزير التنمية المحلية: الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة وتحرم المواطن من التنمية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص واهتمام الوزارة بدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، التي شارك في إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في حل القضية السكانية.





وأوضح شعراوي في تصريحات، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للسكان 11 يوليو 2020، أنه من الضرورى العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لا بد من المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه فى 10 محافظات وهي القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان.





ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلي إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني علي المستوي المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ودعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم في هذا الشأن.





ويتابع وزير التنمية المحلية جهود وحدة السكان للانتهاء من المنظومة واللوحة المعلوماتية الإلكترونية المحلية (Dashboard) التي سوف تعمل علي متابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني في المحافظات ووضع إطار مؤسسي محدد وواضح لدعم الشراكة والعمل بتكاملية مع باقي الجهات المشاركة في حل هذه القضية.





وشدد اللواء محمود شعراوى على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.





كما أوصي شعراوى بإستمرار التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإنتهاء المنظومة المعلوماتية وبناء اللوحة الإلكترونية ودعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتوفير المعلومات وضمان جودتها ودقتها.





وقال وزير التنمية المحلية أن نجاح المشروع في الخمس محافظات (القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا) التي تمت العام الماضي كانت دافع لمد المشروع ل 5 محافظات أخري ( الجيزة – الفيوم – بني سويف – الأقصر - الجيزة) خلال العام الحالي.





وأحد شعراوي استمرار جهود وزارة التنمية المحلية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للعب الدور المنوط بها في هذا الملف الهام، وعبر الوزير عن تقديره لدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للمشروع الذي ينفذ داخل الوزارة ولكل الكوارد المحلية والمحافظين علي إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الملف والتأكيد أن نقل الأداء علي مستوي المحافظات أمر يتيح التعامل المباشر مع الظاهرة والمساهمة في حل القضية السكانية ومعالجة تأثيرها السلبي علي التنمية.



