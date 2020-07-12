بكاء وانهيار .. أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا تبحث عنها بعد غرقها .. صور

عاشت أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا ، ليلة صعبة، بعد ذهابهم لموقع غرق ابنتهم بأحد شواطئ بحيرات كاليفورنيا، من أجل البحث عنها.









ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور لوالدتها التي ظهرت وهي تجلس على ركبتها وتبكي بحرقة على رحيل ابنتها، بينما ظهر والدها وهو في وسط المياه وملامح الصدمة على وجهه وهو يحاول البحث عن ابنته.









ورصدت الصور زوج نايا ريفيرا، ريان دورسي وهو يقف مصدومًا ويحاول استيعاب هذا الموقف الصعب، خاصة أن علاقتهما شهدت انفصالا ومحاولات رجوع إلى أن انفصلا نهائيًا منذ بضعة أشهر.









وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن اختفاء الممثلة الأمريكة نايا ريفيرا، مشيرين إلى احتمالية غرقها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، خاصة أنه تم العثور على نجلها صاحب الأربعة أعوام وحيدا على متن قارب تمتلكه نايا.









في ليلة وضحاها تحولت الممثلة الأمريكية "نايا" إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لظروف وفاتها الغامضة وتركها طفلا في عمر الأربع سنوات.



