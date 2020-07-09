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أصل الحكاية

كل ما تريد معرفته عن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد أخبار غرقها

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:34 م
نايا ريفيرا
نايا ريفيرا
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عبدالله قدري
أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية اختفاء الممثلة الأمريكة نايا ريفيرا، مشيرين إلى احتمالية غرقها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، خاصة أنه تم العثور على نجلها صاحب الأربعة أعوام وحيدا على متن قارب تمتلكه نايا. 


في ليلة وضحاها تحولت الممثلة الأمريكية "نايا" إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لظروف وفاتها الغامضة وتركها طفلا في عمر الأربع سنوات، وخلال السطور التالية نستعرض أهم المعلومات عنها.

 
نايا ريفيرا من مواليد 12 يناير عام 1987 في فالنسيا بولاية كاليفورنيا، وهي من أصل أفريقي أمريكي، عندما كانت نايا لا تزال تبلغ من العمر ثمانية أعوام بدأت حياتها المهنية في مجال التمثيل ومن ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس حيث كانت تعمل في مجال عرض الأزياء.

 
تبلغ نايا ريفيرا 33 عامًا، وبدأت مسيرتها الفنية عبر بوابة المسلسل الهزلى CBS "العائلة المالكة"، فضلا عن تقديمها لعدد من الضيوف.


تزوجت ريفيرا من الممثل ريان دورسي في عام 2014 وأنجبت ابنهما، خوسيه هوليس الذي كان يصاحبها في القارب ، في عام 2015، وانفصل الزوجان في عام 2018، صُنفت الممثلة الأمريكية كأكثر نساء العالم جاذبية في عام 2011.


كان بداية تعرف الجمهور على نايا ريفيرا عبر مسلسل "GLEE" الذى شاركت فيه على مدى ستة مواسم .


سجلت نايا ظهورها في العديد من الأعمال الفنية رغم صغر سنها، إذ كانت متواجدة وبقوة في مجال الإعلانات ومن ثم اقتحمت عالم التمثيل وأدت أدوارا مختلفة في العائلة الملكية مع إيدي مورفي 1991، وبيواتش 1996، وعرض بيرني ماك 2002، و8 قواعد بسيطة 2004، وسي إس آي: ميامي 2008.
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